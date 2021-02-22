В столице Нигерии Абудже разбился военный самолет, погибли шесть военнослужащих.
Читайте такжеБайден уверяет, что США будут защищать всех союзников по НАТОКак сообщает агентство «Анадолу», легкий турбовинтовой самолет разбился недалеко от аэропорта Ннамди Азикве.
Причины крушения пока не установлены.
Пожарные работали на месте катастрофы.
Министр авиации Нигерии Хади Сирика написал в Twitter, что самолет King Air упал в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.
The Nigeria Military plane, King Air 350, crashes after reporting engine trouble in Abuja - airport authority— tian (@Azubuike4me) February 21, 2021
May their soul RIP💔pic.twitter.com/bNCwsNZvy8
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