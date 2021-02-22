Жертвами авиакатастрофы стали 6 человек.

В столице Нигерии Абудже разбился военный самолет, погибли шесть военнослужащих.

Читайте такжеБайден уверяет, что США будут защищать всех союзников по НАТОКак сообщает агентство «Анадолу», легкий турбовинтовой самолет разбился недалеко от аэропорта Ннамди Азикве.

Причины крушения пока не установлены.

Пожарные работали на месте катастрофы.

Министр авиации Нигерии Хади Сирика написал в Twitter, что самолет King Air упал в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.

The Nigeria Military plane, King Air 350, crashes after reporting engine trouble in Abuja - airport authority



May their soul RIP💔pic.twitter.com/bNCwsNZvy8 — tian (@Azubuike4me) February 21, 2021

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Автор: Виктория Токарева