Минобороны страны отслеживало воздушную обстановку вблизи национальной границы в режиме реального времени.

Румыния официально и решительно осудила атаку России дронами по припортовой инфраструктуре Одесской области в ночь на 26 сентября.

Реакцию на удар по паромной переправе через Дунай между украинской Орловкой и румынской Исакчей опубликовало Министерство обороны Румынии в Twitter (X).

В ведомстве отметили, что во время российских атак на украинские объекты и гражданскую инфраструктуру оно отслеживало воздушную обстановку вблизи национальной границы в режиме реального времени.

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"Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные атаки", - говорится в сообщении.

Ночная атака России 26 сентября - что сообщалось

Как писал УНИАН, ночью 26 сентября россияне атаковали дронами юг Одесской области. В итоге в Измаильском районе зафиксировали попадание в припортовую инфраструктуру.

Отмечалось, что из-за удара россиян по югу Одесской области приостановили работу паромного пункта пропуска "Орловка"..

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