Отмечается, что цели поражены.

За атакой на нефтебазу в Белгородской области стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на собеседника в Силах обороны.

По словам собеседника, цели поражены.

Объект использовался врагом в военных целях. Об этом свидетельствуют данные NV, полученные в спецслужбах.

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Взрывы на нефтебазе в Белгородской области

Утром 5 марта в России заявили об атаке дронов в Белгородской области. Речь идет о нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт" в селе Долгое. Отмечалось, что инцидент произошел в 08:50 утра. На территории объекта возник пожар – горят два резервуара. Последний раз указанную нефтебазу атаковали 15 февраля. Серьезных повреждений тогда не было.

Российские власти подтвердили атаку на "инфраструктурный объект" в Белгородской области. О пожаре заявил губернатор Вячеслав Гладков. А в МЧС РФ отчитались, что после взрыва "поврежден один резервуар", и что угрозы распространения огня нет".

Атаки украинских беспилотников

Силы обороны Украины неоднократно атаковали промышленные и энергетические объекты на территории РФ. В конце февраля в Липецке дроны атаковали один из крупнейших металлургических комбинатов РФ. НЛМК поставляет сталь, сплавы и прокат предприятиям российской оборонки, на которых производят баллистические и крылатые ракеты.

Также в феврале в Курской области России вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Тогда губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил об атаке украинского БПЛА.

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