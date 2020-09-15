Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.

Россия отводит резерв своих силовых структур, созданный возле границы с Беларусью.

Об этом сообщил 14 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Об этом договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил он.

Напомним, что 27 августа Путин сообщил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - отметил при этом Путин.

Читайте такжеНа учения в Беларусь приехали псковские десантники, воевавшие против Украины - СМИ

Российско-белорусские учения 2020

14 сентября в Беларуси стартовали военные учения «Славянское братство», в которых принимают участие вооруженные силы Беларуси и РФ.

Как сообщают "РИА Новости" учения продлятся до 25 сентября, маневры будут проводиться на полигоне «Брестский». Россия отправила на учения псковских десантников.

В учениях должны были также участвовать подразделения Вооруженных сил Сербии, однако Сербия отказалась от участия сразу после того, как представительница МИД РФ унизила президента Сербии Александера Вучича.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН