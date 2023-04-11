В азербайджанском ведомстве также предупредили, что подразделения армии принимаются ответные меры.

Минобороны Азербайджана утверждает, что во вторник, 11 апреля, Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, вели интенсивный огонь из стрелкового оружия в направлении Лачынского района.

Как пишет Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, известно о гибели и ранении военнослужащих в результате армянской провокации. Число пострадавших военных не называется.

В азербайджанском ведомстве также предупредили, что подразделения армии принимаются ответные меры.

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Армения и Азербайджан - последние новости

Ранее Минобороны Азербайджана установило, что вопреки трехсторонним (Россия, Армения, Азербайджан) заявлениям прокладывается новая дорога Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу, по которой должны были осуществляться перевозки к боевым позициям армянских формирований.

Впоследствии стало известно, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль этот путь снабжения боеприпасами армянской группировки.

Азербайджан обвинил Россию в невыполнении обязательств и создании предпосылки для роста напряженности в регионе.

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