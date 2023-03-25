Российских миротворцев обвиняют в нарушении трехсторонних заявлений. Баку считает, что РФ не заинтересована в мире.

ВС Азербайджана взяли под контроль дороги Ханкенди - Халфали - Туршсу и Ханкенди - Косалар - Мирзаляр - Туршсу севернее Лачинского коридора, пишет Haqqin.az. По этим путям, по утверждению Минобороны страны, происходит снабжение боеприпасами армянской группировки вопреки трехсторонним заявлениям.

В Минобороны Азербайджана обвинили Армению в строительстве новых дорог по нескольким маршрутам, а также в расширении старых: "В этих целях используется военная, инженерная и специальная техника, а в качестве рабочей силы - лица, проходящие военную службу по контракту, и местные жители".

В заявлении министерства говорится, что подразделения азербайджанской армии "осуществили необходимые локальные контрольные меры в целях предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также пресечения нагнетания обстановки путем перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий".

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В Азербайджане считают, что нарушение трехстороннего заявления может повлечь за собой вывод российских миротворцев из Карабаха раньше срока.

Как объяснил в комментарии агентству Report политолог Султан Захидов, Россия не заинтересована в стабильности и мире, иначе ее войскам придется покидать регион. Вместе с тем РФ создает условия для транспортировки оружия армянской группировке. Захидов считает, что Азербайджан должен потребовать установки КПП на Лачынской дороге, а также вывода армянских группировок из Карабаха.

Накануне Минобороны Азербайджана установило факт прокладывания новой дороги Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу к северу от дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу в целях осуществления военных перевозок на боевые позиции армянских формирований.

Россию обвинили в невыполнении обязательств, возложенных на миротворческий контингент, что, согласно заявлению МО Азербайджана, "создает предпосылки для роста напряженности в регионе".

Ранее Азербайджаном было зафиксировано движение пяти военных транспортных средств, в том числе российской БТР-82А, в направлении грунтовой дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу. Машины обеспечения вопреки трехсторонним заявлениям сопровождали российские миротворцы.

Ситуация в Карабахе - что известно

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Москва перебросила часть "миротворческого" контингента из Карабаха (Азербайджан) в Украину.

16 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил российское Минобороны в нарушении гарантий по мирным договорённостям по Карабаху.

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