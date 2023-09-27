Северная Корея три месяца думала, что делать с неожиданным пленником и таки решила избавиться от него.

Власти Северной Кореи пообещали депортировать из страны солдата армии США, который в июле незаконно перешел границу с Южной Кореей и так оказался в КНДР. Об этом сообщает официальное информагентство Пхеньяна ЦТАК.

"Соответствующий орган КНДР решил выдворить солдата армии США Трэвиса Кинга, который незаконно вторгся на территорию КНДР, в соответствии с законодательством Республики", — говорится в сообщении.

Где именно сейчас находится американский солдат - не уточняется. Пхеньян также не сказал, когда и как именно будет "выдворен" американец.

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Как пишет Bloomberg, дело Трэвиса Кинга добавило проблем администрации президента США Джо Байдена, поскольку Вашингтон ищет пути взаимодействия с Пхеньяном, тогда как режим Ким Чен Ына уклоняется от неоднократных просьб о переговорах.

Дело Трэвиса Кинга

По версии Пхеньяна, Трэвис Кинг "признался", что он незаконно перешел границу и попал на территорию КНДР, поскольку якобы "ощущал недовольство бесчеловечным жестоким обращением и расовой дискриминацией в армии США и был разочарован неравным американским обществом".

Однако по версии американской стороны все было несколько иначе. 23-летний Кинг, по происхождению являющийся афро-американцем, во время службы в американском контингенте на территории Южной Кореи был заключен в тюрьму на два месяца за нападение. После освобождения из тюрьмы его должны были отправить в США, где ему грозило увольнение из армии.

Но Кинг сбежал из аэропорта и присоединился к группе туристов, отправившейся на экскурсию в совместную зону безопасности Пханмунджом – единственное место на границе между двумя Кореями, куда пускают туристов и где существует возможность физически пересечь границу раньше, чем тебя застрелят.

Кинг просто перешел на северо-корейскую сторону Пханмунджома на глазах у северо-корейских солдат, которые тут же его и задержали. После этого американца вывезли в неизвестное место. Вероятно его доставили в Пхеньян, где допрашивали, чтобы выяснить насколько он может быть ценным пленником.

После окончания Корейской войны в 1953 году в общей сложности около 20 американцев по тем или иным причинам были задержаны властями КНДР. Это не так уж и много, учитывая, что граждане США могут приезжать в Северную Корею в качестве туристов.

Поскольку дипломатических отношений между США и КНДР нет, посредниками в переговорах выступают другие страны. В большинстве случаев таких американцев "дарят" высокопоставленным делегациям третьих стран в качестве "жеста доброй воли"

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