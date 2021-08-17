Накануне эвакуацию американцев приостанавливали, потому что афганцы в аэропорту цеплялись к шасси в попытке покинуть страну.

Граждан США, желающих покинуть Афганистан, призвали не приезжать в столичный аэропорт, если они не получили подтверждения от посольства в Кабуле на выезд из страны.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства.

"Ситуация с безопасностью в Кабуле продолжает меняться, в том числе в аэропорту. Граждане США должны продолжать укрываться на месте. Американцы, которые хотят получить помощь для выезда из страны, должны зарегистрироваться для любого возвращения в Соединенные Штаты. Чтобы получить помощь от посольства, граждане США должны заполнить запрос о помощи в репатриации", – извещают дипломаты.

Людей просят не звонить в посольство, а заполнить форму и сообщить о своем интересе к вариантам перелета.

Читайте такжеУзбекистан обнародовал новую версию инцидента с самолетом АфганистанаНакануне тысячи людей заполонили аэропорт в Кабуле в отчаянии покинуть Афганистан из-за захвата власти боевиками "Талибана", что побудило США приостановить эвакуацию.

Люди хаотично цеплялись за самолеты ВВС США, на борту которого находились американские дипломаты и сотрудники диппредставительств США. В связи с чем американские военнослужащие открыли предупредительный огонь в попытках сдержать толпу.

СМИ сообщали о, по меньшей мере, 5 погибших. Официальный представитель уточнил Reuters, что в стычке в понедельник на аэродроме военными США были убиты два боевика, когда те открыли огонь по людям.

Представитель Пентагона заявил, что "есть признаки того, что один военнослужащий США был ранен".

Быстрое завоевание Кабула талибами произошло после решения Вашингтона вывести войска США после 20 лет войны в Афганистане, которая обошлась американскому бюджету в один триллион долларов.

Автор: Яна Ставская