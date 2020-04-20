цей матеріал доступний українською

Почти 700 моряков авианосца ВМФ США "Теодор Рузвельт" заболели коронавирусом

14:49, 20 апреля 2020
Мир
71 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВот коронавируса в США умерли более 40 тысяч человек

Об этом сообщил контр-адмирал, командующий американскими войсками на острове Гуам Джон Менони в ходе онлайн-конференции.

На данный момент протестировано 94% членов команды.

У 3910 моряков исследование на вирус показало отрицательный результат.

Среди выявленных случаев есть один летальный.

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавирус на авианосце в марте корабль был возвращен на базу ВМФ США на острове Гуам в Тихом океане. После чего почти 4 тысячи моряков были направлены на карантин.

На сегодня на корабле проводится интенсивная санитарная обработка и подготовка к выходу авианосца на боевую службу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter