Почти 700 моряков авианосца ВМФ США "Теодор Рузвельт" заболели коронавирусом

У 3 910 моряков исследование на вирус показало отрицательный результат.

По меньшей мере 672 членов команды американского атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt) обнаружен коронавирус.

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Об этом сообщил контр-адмирал, командующий американскими войсками на острове Гуам Джон Менони в ходе онлайн-конференции.

На данный момент протестировано 94% членов команды.

У 3910 моряков исследование на вирус показало отрицательный результат.

Среди выявленных случаев есть один летальный.

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавирус на авианосце в марте корабль был возвращен на базу ВМФ США на острове Гуам в Тихом океане. После чего почти 4 тысячи моряков были направлены на карантин.

На сегодня на корабле проводится интенсивная санитарная обработка и подготовка к выходу авианосца на боевую службу.