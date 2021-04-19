Заключенный сейчас находится в стационарной больнице на территории колонии, где он отбывает «свой срок».

Российского оппозиционера Алексея Навального перевели в стационарную больницу для заключенных на территории колонии, где он отбывает наказание.

Как сообщает DW со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний во Владимирской области, политику назначили витаминную терапию.

"Сейчас состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - говорится в сообщении.

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Навальный объявил голодовку: что известно

В конце марта российский оппозиционер Навальный объявил голодовку с требованием пустить к нему врача.

Политик отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области РФ по делу "Ив Роше".

Оппозиционера задержали и арестовали 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. 2 февраля суд в Москве заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное лишение свободы в колонии общего режима якобы за нарушение условий испытательного срока. С учетом нахождения под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии более 2 лет.

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Автор: Денис Прядко