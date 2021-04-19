Глава МИД Литвы призвал Россию воздержаться от эскалации на востоке Украины.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Европейский Союз должен обсудить новые санкции против России, не дожидаясь, пока она пойдет в наступление на Украину.

Об этом он заявил после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, сообщает портал Delfi.

Министр призвал Россию воздержаться от эскалации на востоке Украины.

"Отношение и позиция Украины очень спокойные, целенаправленные и достойны уважения", - отметил он.

Читайте такжеЕС готов ввести санкции против России в случае боевых действий на границе с Украиной

Ландсбергис также подчеркнул, что санкции нужно обсудить до пересечения "красных линий".

"Я предложил, чтобы санкции, особенно в случае с Украиной, рассматривались не только при пересечении "красных линий", то есть когда атака уже началась физически и будет поздно садиться и думать о том, что Европа может сказать. Надо послать сигнал сегодня: мы готовы говорить о секторальных санкциях, если "красные линии" будут пересечены. Сигнал должен быть четким, сильным и быстрым", - сказал министр.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко