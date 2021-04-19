Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Европейский Союз должен обсудить новые санкции против России, не дожидаясь, пока она пойдет в наступление на Украину.
Об этом он заявил после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, сообщает портал Delfi.
Министр призвал Россию воздержаться от эскалации на востоке Украины.
"Отношение и позиция Украины очень спокойные, целенаправленные и достойны уважения", - отметил он.
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Ландсбергис также подчеркнул, что санкции нужно обсудить до пересечения "красных линий".
"Я предложил, чтобы санкции, особенно в случае с Украиной, рассматривались не только при пересечении "красных линий", то есть когда атака уже началась физически и будет поздно садиться и думать о том, что Европа может сказать. Надо послать сигнал сегодня: мы готовы говорить о секторальных санкциях, если "красные линии" будут пересечены. Сигнал должен быть четким, сильным и быстрым", - сказал министр.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.
- 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
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