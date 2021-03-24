В Альянсе считают, что нужно усилить режим контроля над вооружениями в мире, в том числе над теми, которые имеет Китай.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе выступают за заключение новых договоров по контролю над вооружениями, учитывая растущую ракетную угрозу со стороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО, которое проходило в течение 23-24 марта в штаб-квартире Альянса.

По его словам, страны - члены Альянса соглашаются, что необходимо продолжать пересматривать и адаптировать политику сдерживания и обороны НАТО к новой реальности, особенно когда речь идет "о растущей ракетной угрозе со стороны РФ".

Читайте такжеBloomberg: Байден сможет давить на Кремль благодаря продлению действия ядерной сделки

"Наш двуединый подход объединяет сильное сдерживание и оборону с открытостью к диалогу. Союзники полностью преданы контролю над ядерными вооружениями", - сказал Столтенберг.

В то же время, добавил он, страны-члены приветствуют, что США и РФ продлили действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START).

"Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями", - убежден Столтенберг.

"Мы видим, что Россия продолжает размещать новое и дестабилизирующее ядерное вооружение. Нам нужны соглашения, предусматривающие большее количество вооружений и больше стран, в частности Китай. Поэтому режим контроля над вооружениями должен учитывать новую реальность", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

Он добавил, что НАТО отстаивает твердую и долгосрочную приверженность контролю над вооружениями, политике разоружения и нераспространения.

Ракетный договор между США и Россией

В феврале 2021 года США и Россия продлили на 5 лет действие договора New START. Документ был подписан в Праге в 2010 году на тот момент президентом США Бараком Обамой и президентом РФ Дмитрием Медведевым. Договор устанавливает лимит на количество развернутых ракет и бомбардировщиков в количестве 700 единиц и ядерных боеголовок в количестве не более 1550.

2 августа 2019 года Договор между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие. США вынуждены были выйти из договора, поскольку Россия нарушала его через размещение в Европе новых ракет SSC-8 (новая ракетная система "Новатор 9М729").

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко