Похищение произошло 16 июля.

Президент Афганистана Ашраф Гани отозвал всех дипломатов из Пакистана из-за похищения дочери афганского посла Наджибуллу Алихила.

Об этом пишет Радио Свобода.

Дипломатам приказали вернуться в Кабул пока местные власти не накажут похитителей и пока безопасность афганского посла и дипломатов в этой стране не будет гарантирована.

Ранее в МИД Афганистана сообщили, что 16 июля дочь посла похитили и жестоко пытали. Местные власти призвали найти и привлечь к ответственности виновных.

Читайте такжеВ Бельгии во время интервью мэра в прямом эфире обвалился дом (видео)17 июля в Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что начали тщательное расследование и усилили охрану семьи посла.

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Автор: Людмила Жерновская