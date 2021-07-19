Президент Афганистана Ашраф Гани отозвал всех дипломатов из Пакистана из-за похищения дочери афганского посла Наджибуллу Алихила.
Об этом пишет Радио Свобода.
Дипломатам приказали вернуться в Кабул пока местные власти не накажут похитителей и пока безопасность афганского посла и дипломатов в этой стране не будет гарантирована.
Ранее в МИД Афганистана сообщили, что 16 июля дочь посла похитили и жестоко пытали. Местные власти призвали найти и привлечь к ответственности виновных.
Читайте такжеВ Бельгии во время интервью мэра в прямом эфире обвалился дом (видео)17 июля в Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что начали тщательное расследование и усилили охрану семьи посла.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Минске мужчина на машине штурмовал посольство России
- Эстония отказывается отправлять посла в Белоруссию
- В Киеве возле посольства РФ напомнили Путину, что его ждет Гаага (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram