Главным слоганом британской компании стала фраза "Ничего не копируй".

Известный производитель автомобилей премиум-класса Jaguar объявил о "новой эре" для бренда в рамках реализации плана перехода к электрическим авто. Были представлены новые шрифт, логотип и монограмма. На это обратило внимание издание The Verge.

Некоторые из дизайнеров назвали нововведения "упрощением". По словам некоторых наблюдателей, бренд отказался от того, что делало его хорошо узнаваемым на протяжении многих десятилетий.

Но это еще не все - Jaguar удалил все старые посты в социальной сети X (Twitter). Теперь вместо них можно видеть более чем странный ролик с людьми в яркой одежде.

При этом рекламу сопровождают слоганы "Избавься от обычного" и "Живи ярко".

Реакция интернета не заставила себя ждать.

"А вы (точно) продаете авто?", - спросил в шутку под видео американской предприниматель Илон Маск.

Некоторые пользователи были менее сдержанным:

"На этом примере в школах будут учить, как НЕ надо проводить ребрендинг", - написал один из них.

"Вы уничтожили великий бренд. Jaguar должен соревноваться с Porsche, а теперь вы к ним даже не приблизитесь", - написал другой.

Некоторые из пользователей заявили, что теперь Jaguar является "брендом для тиктокеров". Кроме этого, Jaguar начали сравнивать с производителями бюджетных авто.

Рынок авто - последние новости

Ранее стало известно, что все будущие модели BMW будут придерживаться стилистики, которая получила название Neue Klasse. В компании заявили, что автомобили будут иметь разные пропорции и детали оформления, однако "общий вид и ощущения от них будут одинаковыми".

Также напомним, что в этом году появились фото демонстратора первого электромобиля Ferrari. Эксперты обратили внимание на то, что прототип существенно отличается внешне от других моделей известной итальянской марки.

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