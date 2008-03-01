Экс-президента Армении насильно заперли в его особняке

Армянская полиция рано утром в субботу начала сносить палаточный городок оппозиции на площади Свободы в центре Еревана.

Один из лидеров армянской оппозиции, экс-президент Армении Левон ТЕР-ПЕТРОСЯН силой доставлен в свою резиденцию в Ереване. Об этом сообщает его штаб. По словам очевидцев, в настоящее время здание взято в двойное оцепление спецназом. Кроме того, в штабе сообщили, что во время разгона митинга минувшей ночью был убит один человек. На улицах видны следы крови. Подтверждения этой информации пока нет, сообщает Газета.Ru.

Около 6,5 тыс. сторонников бывшего кандидата в президенты Армении Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА с 20 февраля проводили там бессрочный несанкционированный митинг против решения Центризбиркома республики признать победителем состоявшихся 19 февраля президентских выборов Сержа САРКИСЯНА.

Они требовали назначения нового голосования и предоставления их лидерам телеэфира. До настоящего момента полиция не вмешивалась в происходящее.

С.САРКИСЯН ранее заявил, что власти "будут исключительно толерантными, однако до того момента, когда этой толерантностью попытаются злоупотребить, и это сможет привести к плохим последствиям".

По сообщениям с места событий, примерно к 08:00 по московскому времени полиция вытеснила оппозиционеров с площади и демонтировала несколько десятков палаток. По словам очевидцев, митингующим была дана возможность уйти с площади по Северному проспекту.

Прилегающие улицы блокированы полицейскими машинами, которые не позволяют гражданскому автотранспорту приближаться к площади.