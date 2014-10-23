Гендиректор аэропорта "Внуково" и его заместитель покинули посты

Как сообщает пресс-служба аэропорта, "в связи с трагическим событием, произошедшим в ночь на 21 октября, в отставку подали: генеральный директор международного аэропорта "Внуково" Андрей Сергеевич Дьяков и заместитель генерального директора генерал-лейтенант авиации в запасе Сергей Николаевич Солнцев. Отставка руководителей "Внуково" принята".

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Сменный директор "Внуково", начальник подразделения эксплуатации аэродрома, ведущий инженер-руководитель смены отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 октября в московском аэропорту "Внуково" погиб президент крупнейшего нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери. Его самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. Кроме Кристофа де Маржери погибли еще 3 члена экипажа.