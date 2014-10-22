В России неизвестный врезался в поезд при попытке угнать электричку из депо (фото)

10:25, 22 октября 2014
Мир
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В России неизвестный ночью попытался угнать электричку из моторвагонного депо "Лобня" в московской области.

В России пытались угнать электричку

Данный факт подтвердила пресс-служба Московской железной дороги, передает канал 360 Подмосковье.

"В 03:32 неизвестный злоумышленник на территории моторвагонного депо Лобня проник в кабину электропоезда старой серии ЭР2, привел состав в движение и скрылся. В результате произошло столкновение электросекции со стоящим на 10-м пути вагоном", - сообщили в МЖД.

Читайте такжеСМИ: В Стамбуле пассажир украинского самолета попытался угнать его в СочиПо данным компании, пострадавших при столкновении нет, инцидент не повлиял на дальнейшее расписание электропоездов.

Железнодорожники совместно  с правоохранительными органами проводят расследование данного  происшествия.

лобня / @Sanya6213

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