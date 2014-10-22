Часть сброшенного курдам Кобани оружия могла попасть в руки исламистов

В понедельник американские ВВС сбросили на парашютах ополченцам, защищающим город Кобани от боевиков "Исламского государства", стрелковое оружие, боеприпасы и другое военное снаряжение, сообщает российская служба BBC.

В общей сложности с воздуха было сброшено 27 контейнеров. По словам представителя Пентагона контр-адмирала Джона Кирби, большая часть контейнеров попала по назначению курдским ополченцам, которые контролируют значительную часть города.

Позже командование США заявило, что один контейнер попал на территорию, контролируемую боевиками, но был уничтожен, чтобы оружие не попало в руки к врагу.

Читайте такжеФБР задержало американок-подростков, планировавших пополнить ряды исламистов в СирииОднако вскоре в интернете появилась видеозапись, сделанная боевиками "Исламского государства", на которой они демонстрируют оружие, предположительно сброшенное американцами и предназначавшееся курдам.

Контр-адмирал Кирби заявил, что не берется определить достоверность этой видеозаписи, но и опровергнуть ее он не смог.

"Это явно похоже на груз, который был сброшен на парашютах, - признал представитель Пентагона, - так что я не стал бы полностью исключать такую возможность".