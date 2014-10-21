Новые фото подводной лодки в водах Швеции могут быть фейком - капитан "Ольшанского"

Фотографии подводной лодки, размещенные в сети и сделанные якобы с острова Хассель туристами, могут оказаться подделкой. Таким мнением с ТСН поделился капитан второго ранга ВМФ Украины, командир большого десантного корабля "Константин Ольшанский" Дмитрий Коваленко.

По мнению капитана, учитывая известные факты, в водах Швеции должны разыскивать малый или сверхмалый подводный аппарат, который занимается шпионажем. В то же время, на опубликованных снимках изображена субмарина совсем другого класса. Как считает офицер ВМФ, появление таких снимков может оказаться "охотой за сенсацией".

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"На фото, возможно, подводная лодка типа "Валрус" которые есть на вооружении флота Нидерландов, но вызывает большое сомнение то, что это именно та лодка. Привязки к географии нет, а это означает, что кто-то спешил за сенсацией. Скорее всего шведские ВМС ищут малый или сверхмалый подводный аппарат, который занимался шпионской деятельностью в водах Швеции", - рассказал Коваленко.