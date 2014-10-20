Лондон не даст оружия Украине из-за нежелания быть втянутым в конфликт

Об этом глава дипломатической службы Великобритании Саймон Фрейзер сообщил в интервью "Европейской правде".

"На данный момент мы не предоставляем такой помощи. Причина в том, что мы не хотим быть втянутыми в конфликт", - сказал он.

"А это означает, что мы имеем лишь возможность предоставления защитного военного снаряжения и технической поддержки", - добавил Фрейзер.

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Он также подчеркнул, что ситуация в Украине не может быть урегулирована военными методами.

"Конфликт на востоке Украины должен решаться именно политическим и дипломатическим путем", - подчеркнул дипломат.

Издание напоминает, что правительство Великобритании приняло решение предоставить Украине безвозвратную помощь в виде военных средств защиты.