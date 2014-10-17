Россия усилит контроль в аеропортах из-за Эболы

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

Тем временем, премьер-министр Дмитрий Медведев уже провел совещание по ситуации и мерам, предпринимаемым в связи с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке. На нем обсуждалась организация и медицинские методы борьбы с распространением лихорадки, подготовка медицинских кадров, усиление санитарно-карантинного контроля на границе, для чего в аэропортах будет установлено дополнительное специальное оборудование.

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Вспышка геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Эбола, началась в феврале 2014 года в Западной Африке. В начале августа в ВОЗ признали, что сначала болезнь не была воспринята с должной серьезностью.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Украины инициирует создание Межведомственной рабочей группы по контролю и противодействию распространения вируса лихорадки Эбола.