В США 75 медиков отправили на карантин из-за Эбола

Медицинским работникам в американском штате Техас, которые контактировали с гражданином Либерии, который умер от лихорадки Эбола, предложено подписать юридически обязывающее соглашение об отказе от появления в людных местах на 21 день, сообщает ВВС.

В частности, суд принял решение, что 75 человек, которые находились в контакте с умершим Томасом Данканом, теперь не должны пользоваться общественным транспортом и избегать мест скопления людей.

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Это обязательство будет иметь юридическую силу в течение 21 дня, пока, как утверждают медики, длится инкубационный период лихорадки Эбола.

Вспышка геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Эбола, началась в феврале 2014 года в Западной Африке. В начале августа в ВОЗ признали, что сначала болезнь не была воспринята с должной серьезностью.