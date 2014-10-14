Норвегия вводит обязательную воинскую повинность для женщин

17:10, 14 октября 2014
Мир
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В Норвегии принят закон об обязательной воинской повинности для женщин. 

В Норвегии вводят воинскую обязанность для женщин / фото geoffreyroucourt.files.wordpress.com

Об этом заявила министр обороны страны Ина Мари Эриксен Серейде. "Это историческое решение", - заявила глава минобороны, передает "Эхо Москвы".

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Новая норма начнет действовать с 2015 года. Первые девушки-призывники пополнят ряды норвежской армии летом 2016 года.

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