Ходорковский: Санкции играют на пользу власти, изоляция - в её интересах

По мнению бывшего главы компании ЮКОС, падение цен на нефть не станет решающим фактором в деле демократизации России. Поэтому, как считает Михаил Ходорковский, "нельзя сидеть сложа руки и ждать этого падения".

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По его словам, в России есть класс, заинтересованный в демократических изменениях, это "миллионы независимых предпринимателей и крепких профессионалов". А стратегической целью является разбудить средний класс к политической жизни, по информации Радио Свобода сообщает Росбалт.

Ходорковский также выступил против чрезмерного применения санкций Запада против России, что, по его мнению, может сыграть на пользу российской власти. "Санкции — опасный инструмент. Изоляция — в интересах власти. Визовые ограничения бьют по среднему классу, его самосознанию как части Европы ", — считает он.

Михаил Ходорковский также сообщил, что через две недели в Осло состоится его выступление о политических репрессиях в России и российских политических заключенных.