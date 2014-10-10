Армения присоединилась к Евразийскому союзу
17:54, 10 октября 2014Мир
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Армения присоединилась к договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Президент Армении подписал договор / Фото УНИАН
Соответствующее соглашение было подписано в Минске на заседании Высшего евразийского экономического совета, сообщает АрмИнфо.
«Сегодня Армения готова к работе на равных с Россией, Белоруссией и Казахстаном условиях. Надеемся, что уже в первые 1-2 года мы увидим положительный макроэкономический рост. После снятия таможенных и административных барьеров эта тенденция укрепиться. Мы считаем, что увеличатся реальные доходы населения, ВВП и повыситься уровень занятости», — заявил по этому поводу президент России Владимир Путин.
Напомним, Армения под давлением России отказалась от европейского вектора интеграции и взяла курс на присоединение к российским структурам.
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