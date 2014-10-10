Армения присоединилась к Евразийскому союзу

Соответствующее соглашение было подписано в Минске на заседании Высшего евразийского экономического совета, сообщает АрмИнфо.

«Сегодня Армения готова к работе на равных с Россией, Белоруссией и Казахстаном условиях. Надеемся, что уже в первые 1-2 года мы увидим положительный макроэкономический рост. После снятия таможенных и административных барьеров эта тенденция укрепиться. Мы считаем, что увеличатся реальные доходы населения, ВВП и повыситься уровень занятости», — заявил по этому поводу президент России Владимир Путин.

Напомним, Армения под давлением России отказалась от европейского вектора интеграции и взяла курс на присоединение к российским структурам.