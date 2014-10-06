Россияне отказываются ехать за границу из-за боязни русофобских настроений

Такое заявление сделала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передают РИА Новости. По ее словам среди тех, кого отказаться от поездок на отдых за рубеж заставили политические, экономические, визовые и другие обстоятельства, было много потенциальных туристов, которые не стали покидать страну из-за боязни русофобских настроений.

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"В этом году выезд за границу у туроператоров упал, а внутренний вырос на 25%. Во-первых, евро и доллар так подскочили, что просто дорого стало выезжать за рубеж. Во-вторых, многие отказались ехать за границу и отправлять туда детей изучать языки, опасаясь русофобских настроений", - сказала Ирина Тюрина.

Она сообщила, что в разговорах о санкциях против России люди увидели лично для себя опасность не получить визу в Европу. "Санкционные разговоры народ принял на свой счет. И хотя визы европейские консульства выдают в большинстве своем прекрасно, все опасались, что визы выдавать не будут", - отметила она.