Госдума РФ из госбюджета хочет возмещать миллиардерам ущерб от санкций

Проект закона могут рассмотреть на пленарном заседании 7 октября, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно документу, судебные акты иностранных судов по делам, которые должны рассматривать российские суды, признаются "заведомо неправосудными". В связи с этим гражданам и организациям России Госдума хочет дать возможность оспаривать такие решения, например, об отчуждении зарубежного имущества, в российских судах.

Более того, истцу российский суд должен предоставить компенсацию. Исходя из "потерь", которые понес гражданин России по решению иностранного суда. Деньги на компенсации предлагается брать из федерального бюджета, или за счет отчуждения имущества страны, которая вынесла "неправомерное" решение против гражданина РФ.

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Как рассказал РБК автор законопроекта фракции "Единая Россия" Владимир Поневежский, "действие закона будет распространяться на все решения зарубежных гражданских и арбитражных судов в отношении имущества российских граждан". Разумеется, в связи с вынесением данного законопроекта, единорос упомянул о проблеме миллиардера, близкого к Путину, Ротенберга, у которого суд Италии арестовал виллу. Таким образом, в "Единой России" считают целесообразным отдавать миллиардерам, попавшим под санкции, деньги напрямую из госбюджета России.

Примечательно, однако правительство проект закона не поддержало. У Медведева заявили, что "Россия не может и не должна претерпевать неблагоприятные последствия" в виде выплат из бюджета в случае нарушения прав другим государством.

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23 сентября итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что в Италии арестовали имущество близкого к Путину миллиардера Аркадия Ротенберга.