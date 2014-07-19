Найдены тела 192 погибших в катастрофе малазийского «Боинга»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«На данное время найдены 192 тела, зона поиска расширена до 35 километров, в поисках принимает участие 200 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, но они работают под постоянным прессом вооруженных людей», - сказал Гройман.

Читайте такжеСНБО: Террористы используют кредитные карты жертв катастрофы малазийского самолетаПо его словам, в районе, где работают спасатели, находиться 800-900 боевиков.

Он также отметил, что к работам привлечена 21 единица техники.

При этом Гройсман подчеркнул, что на сегодняшний день не получены гарантии безопасности для украинских и международных экспертов.

«Мы не получили никаких гарантий с той стороны (террористов), касающихся безопасности международных и наших, украинских экспертов и специалистов. Мы не получили гарантии со стороны Российской Федерации, касающихся безопасности тех людей, которые будут работать на территории этой зоны», - сказал вице-премьер.

В то же врея он отметил, что есть предварительное согласие тех, кто контролирует эту территорию, на вывоз тел погибших.

«Мы сегодня полностью организационно готовы к вывозу тел, у нас есть вся необходимая техника, чтобы обеспечить перевозку тел, но мы не можем зайти на территорию катастрофы», добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777», выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.