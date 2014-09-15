В Париже начинается конференция по борьбе с "Исламским государством" - BBC
11:35, 15 сентября 2014Мир
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Франция и Ирак сегодня собирают в Париже международную конференцию, чтобы согласовать стратегию борьбы с группировкой "Исламское государство".
REUTERS
Госсекретарь США Джон Керри заявил о создании коалиции из почти сорока стран, в том числе десяти арабских, целью которой является борьба с этой группировкой в Ираке и Сирии, передает BBC Украина.
По словам корреспондентов, участие арабских стран существенно прибавит легитимности этой кампании.
Франция объявила, что ее самолеты начнут разведывательные полеты над Ираком в поддержку операции США.
Ранее Барак Обама заявил, что США возглавят широкую коалицию против исламистов "ИГ", и одобрил авиаудары по целям группировки в Сирии.
"ИГ" сейчас контролирует большие территории в Сирии и Ираке после быстрого наступления.
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