В Москве бюджетникам угрожают снизить зарплату за отказ голосовать на выборах в городскую думу

Об этом УНИАН сообщил помощник депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева (единственный в Госдуме проголосовавший против аннексии Крыма) Владислав Рогимов.

«Социальных работников Москвы обязывают принять участие в выборах в Московскую городскую Думу», - сказал Рогимов.

Он отметил, что его родственница работает на центральной подстанции скорой помощи города Москвы и ей позвонило начальство и потребовало, чтобы она обязательно пошла на выборы и проголосовала.Читайте такжеСегодня в оккупировнном Крыму Россия проводит парламентские "выборы"

По его словам, работников предупреждают, что участие в выборах будет проверяться, причем не проголосовавшим угрожают снижением зарплаты.

Рогимов отметил, что прямо не говорят, за кого голосовать, однако прямо подчеркивают, что не «надо забывать, кто платит вам зарплату».

«Руководство заявляет, что кто не проголосует, тому зарплату снизят, и так по всей скорой помощи Москвы. Прямо объясняют, что им мер Москвы Собянин платит зарплату», - сказал Рогимов.

Он отметил, что это не единичный случай и такая ситуация наблюдается по всем бюджетникам Москвы.Читайте такжеВ РФ стартовал единый день голосования

Кроме этого, в день выборов москвичам приходит смс рассылка от «MosSobyanin» с напоминанием о выборах. «Многие избиратели, и я в их числе – уже проголосовали. Ваш голос тоже очень важен. Приходите на выборы», - говорится в сообщении.

Мосгордума избирается на пять лет, в думе нынешнего (пятого) созыва представлены лишь две партии — 32 депутата от партии власти «Единая Россия» и три депутата от КПРФ. Сейчас в выборной гонке участвуют кандидаты от 10 партий.

Сегодня в России проходит единый день голосования. Глав регионов будут выбирать в 30 из 85 регионов России. Одновременно в 14 субъектах федерации сформируют региональные парламенты, в том числе в аннексированных Крыму и Севастополе.