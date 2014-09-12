Министр обороны Латвии пообещал стрелять в "зеленых человечков"

01:17, 12 сентября 2014
Мир
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Глава Минобороны Латвии Раймонд Вейонис заявил, что страна готова  противостоять любым вооружённым людям без опознавательных знаков, если они появятся на территории республики.

Фото Министерства обороны РФ

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на журнал Ir.

"Если будет нужно, мы застрелим этих "зеленых человечков". Но пока они ведут себя мирно, с ними будет работать Полиция безопасности и Госполиция", - сказал министр.

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Однако Вейонис не пояснил, кого имел в виду под "зелеными человечками".

Как отмечает Postimees, скорее всего, речь шла о военных формированиях, аналогичных отрядам Донецкой и Луганской "народных республик".

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