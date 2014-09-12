Министр обороны Латвии пообещал стрелять в "зеленых человечков"
01:17, 12 сентября 2014Мир
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Глава Минобороны Латвии Раймонд Вейонис заявил, что страна готова противостоять любым вооружённым людям без опознавательных знаков, если они появятся на территории республики.
Министр обороны Латвии пообещал стрелять в "зеленых человечков" Фото Минобороны РФ
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на журнал Ir.
"Если будет нужно, мы застрелим этих "зеленых человечков". Но пока они ведут себя мирно, с ними будет работать Полиция безопасности и Госполиция", - сказал министр.
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Однако Вейонис не пояснил, кого имел в виду под "зелеными человечками".
Как отмечает Postimees, скорее всего, речь шла о военных формированиях, аналогичных отрядам Донецкой и Луганской "народных республик".
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