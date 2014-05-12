Польша создает подразделения для борьбы с "зелеными человечками" Путина - СМИ

"Будет создано 16 подразделений Национальных резервных сил (NSR), которые будут подчинены спецслужбам, чтобы могли противодействовать "зеленым человечкам", которых в Крыму использовал (президент РФ Владимир) Путин", - пишет Gazeta Wyborcza.

По данным издания, реформу NSR несколько месяцев готовила группа экспертов под руководством ректора Академии национальной обороны, бывшего советника главы оборонного ведомства и коменданта военной жандармерии генерала Богуслава Пацка.

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Представитель польского Министерства обороны Польши Януш Вальчак заявил УНИАН, что реформа созданных шесть лет назад NSR началась еще 2 года назад и не связана с последними событиями в Украине.

"Это спекуляция издания", - отметил собеседник агентства, комментируя сообщения GW.

Он сказал, что реформу решили провести после того, как оказалось, что NSR не стала такой формацией, как это планировалось изначально, и не уточнил, когда она может быть завершена.

По данным польского Минобороны, 38-миллионная Польша имеет профессиональную армию численностью около 100 тыс. военных и должна иметь еще 20 тысяч участников Национальных резервных сил, из которых, по последним данным, имеет лишь около 10 тыс.

Как сообщал УНИАН, Польша после захвата Россией Крыма активизировала призывы о размещении дополнительных военных сил НАТО на своей территории для усиления безопасности, но, в то же время, заявляла, что не видит непосредственной военной угрозы из-за действий россиян в Украине.

Вместе с тем, по данным проведенного в начале апреля опроса, страх поляков за независимость государства вырос до рекордного за почти 25 лет уровня. При этом 80% опрошенных видят угрозу со стороны России.