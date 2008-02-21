Демонстранты в Белграде подожгли американское посольство

Участники массовой манифестации против независимости Косово в Белграде ворвались в здание Посольства США и подожгли его. В момент нападения белградская полиция не охраняла здание посольства, сообщает Reuters.

Ни одного сотрудника диппредставительства не было в здании. По словам официального представителя Госдепартамента США Шона МАККОРМАКА, никто из граждан США не пострадал.

По уточненным данным, толпе протестующих изначально удалось прорвать полицейский кордон, установленный возле Посольства США. Сербы начали закидывать полицейских камнями, в результате чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось отступить на соседнюю улицу.

В настоящее время полиция пытается помешать манифестантам. Против участников беспорядков применяется слезоточивый газ.

По сообщениям с места событий, большинство нападавших на посольство - футбольные фанаты. Один из манифестантов забрался на здание посольства и сорвал с него американский флаг. Разъяренная толпа разорвала флаг на куски. На его место был водружен флаг Сербии.

В настоящее время горит первый этаж и пристройка к зданию посольства. Участники погрома находятся в горящем здании. По словам корреспондентов, ведущих репортажи с места событий, из окон посольства летят стулья и бумаги.

Нападение на Посольство США произошло по окончанию акции протеста "Косово - это Сербия", в которой приняли участие от 150 до 200 тысяч сербов.

Как передает РИА Новости, возле здания Посольства Канады протестующие подожгли автомобиль. Агрессия направлена против диппредставительств тех стран, которые выступают за независимость Косово.

В это же время в храме в центре Белграда проходит торжественный молебен за спасение сербского населения в Косово.

В Белграде в четверг начался крупнейший в истории страны протестный митинг. Его участники заявляют, что Косово является неотъемлемой частью Сербии, и граждане страны не смирятся с утерей 15% территорий своего государства.