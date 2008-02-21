В Москве застрелился глава управления Минобороны РФ

09:09, 21 февраля 2008
Мир
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Начальник квартирно-эксплуатационного управления Минобороны генерал-полковник Виктор Власов покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили источники в силовых структурах, по предварительным данным, высокопоставленный военный застрелился в своем кабинете в Москве.

Официальные представители Минобороны и Главной военной прокуратуры России пока не комментируют данную информацию.

Газета.ру

 

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