В Москве застрелился глава управления Минобороны РФ

Начальник квартирно-эксплуатационного управления Минобороны генерал-полковник Виктор Власов покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили источники в силовых структурах, по предварительным данным, высокопоставленный военный застрелился в своем кабинете в Москве.

Официальные представители Минобороны и Главной военной прокуратуры России пока не комментируют данную информацию.

Газета.ру