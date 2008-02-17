Парламент Косово провозгласил независимость края

В воскресенье, 17 февраля, парламент Косово единогласно проголосовал за отделение этой территории от Сербии и провозгласил независимость края.

Это решение было принято на внеочередном заседании парламента, которое было созвано премьер-министром Косово Хашимом Тачи в воскресенье, сообщает Лента.ру.

В ходе этого заседания Хашим Тачи обратился с речью к членам парламента, в которой гарантировал безопасность всем национальным меньшинствам края, в том числе и сербскому населению, составляющему около 10 процентов от общего числа жителей региона. Он также заверил мировое сообщество в приверженности плану Марти Ахтисаари и поблагодарил ООН за роль этой организации в решении косовского вопроса.

Затем к парламентариям обратился президент края Косово Фатмир Сейдиу, который призвал почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради обретения независимости. Он также заявил, что Косово будет стремиться к вступлению в НАТО и евроинтеграции. В ближайшие недели, по словам президента, должна быть принята конституция Косово.

После президента на трибуну вновь поднялся премьер-министром Хашим Тачи. Он обратился со словами благодарности к представителю семьи Яшари, которая, по словам Тачи, "внесла значительный вклад в дело независимости Косово", а затем зачитал парламентариям текст Декларации независимости.

Затем на голосование был поставлен вопрос о независимости края. Косовские депутаты проголосовали "за" единогласно.

Помимо Декларации о независимости края, парламентарии также приняли флаг и герб будущего независимого государства. Утверждение гимна было перенесено на неопределенное время.

Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница уже назвал независимое Косово "лжегосударством на территории Сербии".

C 1999 года край Косово находился под управлением ООН, формально оставаясь частью территории Сербии. Многолетние переговоры о статусе края не увенчались успехом - власти Сербии продолжают настаивать на том, что ни при каких условиях не смирятся с независимостью Косово.

Российские власти ранее заявили, что в случае объявления краем независимости, намерены созвать консультации Совета безопасности ООН. Напомним, в ходе консультаций по этому вопросу в четверг лишь пять государств из 15 членов Совбеза высказались за предоставление Косово суверенитета.