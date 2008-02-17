Каспарова освободили

Лидер Объединенного гражданского форума (ОГФ), бывший чемпион мира по шахматам Гарри КАСПАРОВ, задержанный ранее на посту ГИБДД и доставленный в центральное ОВД города Сочи, освобожден.

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», он намерен выехать в сторону Нижнеимеритинской бухты, где у него назначена встреча с местными жителями.

«Наша машина по-прежнему находится в отделении милиции. Туда приехал заместитель начальника транспортного агентства. Никому ничего не объясняют, агентство нам другую машину не прислало», - рассказал Г.КАСПАРОВ журналистам.

Он предположил, что «не допустить встречи с жителями бухты, где людей выселяют из домов, является сверхзадачей, которую решает местная милиция».

Г.КАСПАРОВ (ВАЙНШТЕЙН) родился 13 апреля 1963 а Баку. Советский и российский шахматист, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, чемпион мира среди юношей, чемпион СССР, 13-й в истории шахмат чемпион мира, чемпион России, обладатель приза лучшего шахматиста года "Шахматный Оскар" в 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1995, 1996, 1999, 2001, 2002.

С 1985 года Г.КАСПАРОВ непрерывно возглавлял рейтинг-лист ФИДЕ: на 1 января 2006 года он занимал первое место с коэффициентом Эло 2812, но, согласно правилам ФИДЕ, был исключен из рейтинг-листа на 1 апреля 2006 года, поскольку не участвовал в турнирах в течение предшествующих 12 месяцев.

На данный момент Г.КАСПАРОВ является председатель ОГФ, а 30 сентября 2007 был выдвинут кандидатом на пост президента России на мартовских выборах-2008 коалицией "Другая Россия". Правда, спустя некоторое время Г.КАСПАРОВ снял свою кандидатуру.

Напомним, накануне парламентских выборов в России, 24 ноября, в Москве были задержаны лидеры "Другой России", в их числе и Г.КАСПАРОВ. Мещанский суд присудил Каспарову 5 суток административного ареста. Отпустили его 29 ноября.

Как сообщал УНИАН, экс-чемпион мира по шахматам Г.КАСПАРОВ оторвется от политики и вспомнит старые добрые времена - 30 марта в Чехии он проведет сеанс одновременной игры. На этот раз ему буду противостоять не четыре соперника - кандидата на пост президента, а 25, отмечает NEWSru Israel.