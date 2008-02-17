В Сочи задержан Гарри Каспаров

В Сочи задержан лидер Объединенного гражданского форума Гарри Каспаров. Как он сам рассказал "Эху Москвы", его машину остановили сотрудники ГИБДД по дороге в Имеретинскую бухту, где должна была состояться встреча с местными жителями. Сотрудники ГИБДД проверили машину, заказанную этим утром в одном из транспортных бюро, и заявили, что автомобиль находится в розыске: его украли. Водителя забрали для разбирательства, а всех пассажиров доставили в Центральное УВД г. Сочи. По мнению Каспарова, этот инцидент неслучаен. Таким образом выполняется поручение властей и ФСБ.