Расстреляны 22 жителя КНДР, побывавшие в Южной Корее
10:48, 17 февраля 2008Мир
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Рыбаки оказались в территориальных водах
Вернувшиеся домой из территориальных вод Южной Кореи северокорейские рыбаки казнены властями, сообщает южнокорейскому агентству «Ренхап» осведомленный северокорейский источник.
8 февраля два северокорейских рыболовных судна, на борту которых находились 22 человека - 14 женщин, пятеро мужчин и трое подростков, оказались в южнокорейских территориальных водах. В субботу национальная разведывательная служба сообщила, что они отправлены на родину после того, как выяснилось, что они не просят убежища в Южной Корее и не являются шпионами.
После возвращения в Северную Корею рыбаки были немедленно арестованы и тайно казнены разведывательными службами.
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