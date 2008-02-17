Расстреляны 22 жителя КНДР, побывавшие в Южной Корее

Вернувшиеся домой из территориальных вод Южной Кореи северокорейские рыбаки казнены властями, сообщает южнокорейскому агентству «Ренхап» осведомленный северокорейский источник.

8 февраля два северокорейских рыболовных судна, на борту которых находились 22 человека - 14 женщин, пятеро мужчин и трое подростков, оказались в южнокорейских территориальных водах. В субботу национальная разведывательная служба сообщила, что они отправлены на родину после того, как выяснилось, что они не просят убежища в Южной Корее и не являются шпионами.

После возвращения в Северную Корею рыбаки были немедленно арестованы и тайно казнены разведывательными службами.

Газета.ру