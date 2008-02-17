ЦРУ закрыло сеть подставных компаний в Европе

После террористических актов 11 сентября 2001 года ЦРУ открыло двенадцать фальшивых компаний в Европе, однако их работа оказалась неэффективной, и десять из них были закрыты, сообщает газета The Los Angeles Times со ссылкой на бывших и действующих сотрудников управления.

Компании были созданы в период с 2002 по 2004 годы. Внешне они не должны были иметь никаких связей с правительством США. Большинство компаний делали вид, что занимаются коммерческой деятельностью или оказывают консалтинговые услуги. По сведениям источников газеты, на создание подставных компаний были потрачены сотни миллионов долларов.

Создание сети европейских компаний было центральным элементом общего плана по увеличению числа сотрудников ЦРУ "под прикрытием" за границей. Основной их задачей являлось внедрение в европейские исламистские организации.

Однако ЦРУ не удалось реализовать первоначальную идею, продолжает источник. Подставные компании находились слишком далеко от мусульманских анклавов в Европе. Торговые представители или бизнес-консультанты не имели выходов на членов "Аль-Каиды" и других экстремистских организаций. Кроме того, в компаниях работало слишком много сотрудников, и в Управлении появились опасения, что ошибка одного из них приведет к раскрытию всей сети.

Один из высокопоставленных сотрудников ЦРУ сформулировал основную причину неэффективности европейских подставных компаний: "Они были построены в надежде, что сработает схема "Поля чудес": мы создадим компании, а террористы придут сами".

Большая часть секретных сотрудников ЦРУ работает под так называемым официальным прикрытием. Они занимают должности в дипломатических миссиях США или других государственных учреждениях. После событий 11 сентября администрация Джорджа Буша постановила увеличить число сотрудников ЦРУ за границей на 50 процентов. Под давлением Конгресса ЦРУ изменило свой традиционный подход к организации прикрытия и получило дополнительное финансирование на создание сети неправительственных компаний.

Питер Хэкстра (Peter Hoekstra) республиканец из Комитета по Разведке Палаты Представителей Конгресса США подвел итог шестилетней работы неправительственных компаний прикрытия "Нам не удалось даже приблизиться к реализации плана по внедрению в крупные террористические организации".

Лента.ру