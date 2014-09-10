​Путин обязал правительство найти компромисс по СА Украины с ЕС

Об этом он сказал на совещании с членами правительства, сообщают РИА Новости.

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«Будем надеяться, что на министерском уровне удастся достичь каких-то компромиссов, которые будут приемлемы для всех участников этого процесса: и для Евросоюза, и для Украины, и для России. Во всяком случае, я вас попрошу такие компромиссы искать и проявлять определенную гибкость, ну, разумеется, до определенных пределов, до определенных границ, через которые мы не можем переступать, имея в виду интересы наших товаропроизводителей», - сказал Владимир Путин.