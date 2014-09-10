СМИ: Президент Грузии женился

Об этом сообщает Новости-Грузия.

"Мы поженились в Душети", - сообщила Чичуа грузинской телекомпании "Имеди" после церемонии бракосочетания в среду, 10 сентября.

Ранее в грузинских СМИ и социальных сетях активно обсуждалась тема возможной беременности подруги президента. В случае, если эта информация достоверна, Маргвелашвили станет отцом во второй раз - у него уже есть совершеннолетняя дочь - Анна.

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В пресс-службе главы государства воздерживаются от комментирования информации о женитьбе президента и ожидаемом пополнении в его семье.

После победы на президентских выборах в 2013 году Маргвелашвили заявил, что не собирается ничего менять в своей личной жизни.

"У меня есть очень серьезные отношения, и я не планирую их менять", - заявил Маргвелашвили, отвечая на вопрос журналиста, интересовавшегося, "когда у Грузии появится новая первая леди".

При этом Маргвелашвили часто появлялся с Чичуа в общественных местах, а также на различных официальных мероприятиях.