СМИ: Президент Грузии женился
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его партнер - художница, визажист и актриса Мака Чичуа - зарегистрировали брак в Доме бракосочетания в Душети (Восточная Грузия).
Об этом сообщает Новости-Грузия.
"Мы поженились в Душети", - сообщила Чичуа грузинской телекомпании "Имеди" после церемонии бракосочетания в среду, 10 сентября.
Ранее в грузинских СМИ и социальных сетях активно обсуждалась тема возможной беременности подруги президента. В случае, если эта информация достоверна, Маргвелашвили станет отцом во второй раз - у него уже есть совершеннолетняя дочь - Анна.
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В пресс-службе главы государства воздерживаются от комментирования информации о женитьбе президента и ожидаемом пополнении в его семье.
После победы на президентских выборах в 2013 году Маргвелашвили заявил, что не собирается ничего менять в своей личной жизни.
"У меня есть очень серьезные отношения, и я не планирую их менять", - заявил Маргвелашвили, отвечая на вопрос журналиста, интересовавшегося, "когда у Грузии появится новая первая леди".
При этом Маргвелашвили часто появлялся с Чичуа в общественных местах, а также на различных официальных мероприятиях.