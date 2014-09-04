Спикера Госдумы не пустили в Норвегию

Спикера Госдумы Сергея Нарышкина не пустили в Норвегию на европейскую конференцию председателей парламентов

Конференция должна пройти в Осло 11-12 сентября, сообщает Эхо Москвы. Вместо Нарышкина туда поедет его первый заместитель Иван Мельников. Читайте такжеИз-за санкций россияне массово скупают продукты в Финляндии Как сообщили в аппарате Госдумы, Сергей Нарышкин не смог поехать на конференцию из-за санкционной политики Евросоюза.

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