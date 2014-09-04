Спикера Госдумы не пустили в Норвегию
22:46, 04 сентября 2014Мир
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Спикера Госдумы Сергея Нарышкина не пустили в Норвегию на европейскую конференцию председателей парламентов
REUTERS
Конференция должна пройти в Осло 11-12 сентября, сообщает Эхо Москвы.
Вместо Нарышкина туда поедет его первый заместитель Иван Мельников.
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Как сообщили в аппарате Госдумы, Сергей Нарышкин не смог поехать на конференцию из-за санкционной политики Евросоюза.
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