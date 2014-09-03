В России начали печатать школьные дневники с Гитлером

Об сообщает екатеринбургское издание е1.ru.

В "шапке" над разлинованной частью дневника размещена информация о различных людях, чьи имена вошли в историю, в том числе Адольфа Гитлера, чей портрет размещён прямо над колонкой "Подпись учителя".

"Адольф Гитлер (1889–1945), – говорится в пояснительной справке, – основоположник национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, вождь (фюрер) национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер Германии (1934–1945). Главный инициатор Второй мировой войны, с его именем связаны многочисленные преступления нацистского режима против человечества – граждан Германии и оккупированных ею территорий, включая Холокост".

Читайте такжеПутин процитировал Геббельса и сказал, что методы нацистов работают и спустя 70 летДневник российского школьника, формат А5, 48 листов, отпечатан в филиале "Смоленский полиграфический комбинат".

"Мы печатаем то, что даёт издательство, согласно договору. Даже если нам это не нравится. В данном случае заказчик – издательство "Высшая школа"", – пояснили на предприятии.

В издательстве получить ответ на вопрос о том, зачем Гитлер появился в дневнике российского школьника, пока не удалось. Если верить рекламному слогану, это предприятие издаёт каждую третью книгу в России.

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