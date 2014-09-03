В Челябинске 4 часа допрашивали девушку-инвалида, которой охрана Путина повредила руку - СМИ

Девушка-инвалид, которую "скрутила" охрана Путина, просто хотела с ним пообщаться.

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, это произошло во время церемонии закрытия чемпионата мира по дзюдо, который проходил в Челябинске.

Девушку зовут Динара Мухатдинова. Она инвалид первой группы, диагноз ДЦП. Хотела попросить, чтобы Путин помог людям с особыми потребностями. Вместо этого получила неприятный опыт общения с охранниками первого лица. Сам глава Кремля и пальцем не пошевелил, чтобы охрана вела себя с девушкой осторожнее.

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"Мы глазами встретились. Наверное, он (Путин - ред.) видел. Хотела просто подойти к президенту. Ничего мне не объясняли. Даже не назвались. Держали четыре часа. Рука долго болела", - говорит девушка.