В Челябинске охрана Путина повредила руку девушке-инвалиду

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на сообщение инвалида I группы Динары Мухатдиновой.

После попытки передать Путину документы, касающиеся доступной среды для инвалидов в Челябинске и попросить помощи в дальнейшем обучении, ее увезли из ледовой арены «Трактор» для разбирательства вместе с инвалидной коляской. Читайте такжеНемцов: Путин грубейшим образом нарушил Конституцию. Это основание для отрешения его от должности

«Согласно 33 статье Конституции граждане имеют право лично обратиться в государственные органы, а стало быть, и к президенту, сначала от мест, предназначенных для инвалидов, мы хотели пройти вдоль барьера, но охрана преградила нам дорогу. Тогда в перерыве между схватками наших борцов и японцев мы попытались пройти наперерез, но нас снова перехватили. Коляска чуть не повалилась, у Динары до сих пор болит вывернутая рука" — пояснил отец девушки Габидулла Мухатдинов.

После этого, по словам отца девушки, их доставили в полицию, где они провели более трех часов. Попытка несанкционированного прорыва к Путину, по наблюдению Габидуллы Мухатдинова, заставила правоохранителей порядком разнервничаться. «Один майор даже обозвал меня „чертом“», — цитирует издание слова отца девушки.