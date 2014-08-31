Сотни людей получили ранения во время штурма резиденции премьера в Пакистане

Демонстранты пытались прорваться к официальной резиденции премьер-министра Наваза Шарифа, сообщает радиостанция Эхо Москвы.

К кровопролитию привела акция с требованием отставки правительства и перевыборов в Исламабаде. На улицы столицы вышли более 20 тыс. протестующих, отмечает France-Press. Во время митинга лидеры оппозиции предложили переместиться ближе к премьер-министру, чтобы он услышал их недовольство. Началось шествие к резиденции главы правительства. На пути демонстрантов стояла баррикада, которую протестующие пытались разобрать с использованием строительного крана.

Читайте такжеВ Пакистане началась масштабная военная операция против "Аль-Каиды"По свидетельствам корреспондентов западных СМИ, у участников акции были палки и устройства для метания камней. Полиция сообщает, что в толпе были люди с топорами, молотками и тесаками. Силовики начали стрелять резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом. В ответ полетели камни. Во время многочасового противостояния полиции удалось удержать толпу. France-Press со ссылкой на источники в больницах сообщает, что более 400 человек обратились за медицинской помощью. Один демонстрант утонул в канаве, оказавшись в облаке слезоточивого газа.

Сегодня утром столкновениями с полицией обернулись выступления оппозиции в столице провинции Пенджаб - Лаори. В городе, по сообщениям СМИ, сооружают баррикады и жгут шины, несколько кварталов заблокированы протестующими.