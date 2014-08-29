Путин: Наши партнеры должны понимать, что "с нами лучше не связываться"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на форуме «Селигер-2014».

«Россия далека от того, чтобы втягиваться в какие-то крупномасштабные конфликты. Мы этого не хотим, не собираемся этого делать. Естественно, мы всегда были готовы отразить любую агрессию в отношении России, всегда наши партнеры, в каком бы состоянии не находились их государства, какой бы внешнеполитической концепции они не придерживались, должны понимать, что с нами лучше не связываться. Думаю, что никому в голову не приходит сегодня развязывать крупномасштабный конфликт с Россией», - сказал Путин.

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Он заявил, что Россия намерена укреплять силы ядерного сдерживания.

«Мы продолжаем наращивать этот потенциал и будем это делать - не для того, чтобы кому-то угрожать, а для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя спокойно, иметь возможность реализовывать те планы, которые имеем в области экономики и социальной сферы», - добавил Путин.