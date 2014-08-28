Нетаньяху заявил о победе над ХАМАСом

По словам господина Нетаньяху, Израиль нанес палестинскому движению ХАМАС значительный урон, и организация сейчас находится в политической изоляции. Израильским войскам удалось уничтожить сотни позиций боевиков и тысячи ракет, сообщает ВВС Украина.

Премьер также отметил, что наземная военная операция привела к долгосрочной демилитаризации сектора Газа.

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Перемирие в анклаве Израиль и ХАМАС объявили накануне - после 50 дней противостояния, унесшего жизни более 2 200 человек.

Ранее представители ХАМАСа заявили, что это перемирие - свидетельство их победы.