Нетаньяху заявил о победе над ХАМАСом
00:47, 28 августа 2014Мир
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции о победе в 50-дневном конфликте в Газе.
REUTERS
По словам господина Нетаньяху, Израиль нанес палестинскому движению ХАМАС значительный урон, и организация сейчас находится в политической изоляции. Израильским войскам удалось уничтожить сотни позиций боевиков и тысячи ракет, сообщает ВВС Украина.
Премьер также отметил, что наземная военная операция привела к долгосрочной демилитаризации сектора Газа.
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Перемирие в анклаве Израиль и ХАМАС объявили накануне - после 50 дней противостояния, унесшего жизни более 2 200 человек.
Ранее представители ХАМАСа заявили, что это перемирие - свидетельство их победы.
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