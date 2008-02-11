Медведев: не надо думать, что газ – это халява

Партнеры России за рубежом, получающие наш газ, должны понимать, что он не достается легко и не должны обижаться на требования платить рыночную цену за газ, считает первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев.

«Мы должны продавать газ по рыночным ценам. Некоторые наши партнеры иногда обижаются, но мы с вами понимаем, что газ не достается легко. Наши партнеры не должны думать, что это «халява», которая приходит по красивым пластиковым трубам и которую можно жечь безотносительно к тому, сколько это стоит», - сказал Медведев на встрече с персоналом компрессорной станции «Волоколамская», сообщает ИТАР-ТАСС.

В то же время первый вице-премьер подчеркнул, что и россияне должны ценить природные богатства своей страны и использовать их эффективно. «Мы настолько богаты, что никогда этого не считали. Мы не любим считать собственные деньги. Мы считаем, что запасов у нас хватит на десятилетия вперед. Мы самая крупная газовая держава, но мы должны приучать наших людей экономить газ», - отметил Медведев.

Взгляд