Сегодня исполнилось 46 лет со дня вторжения войск ОВД в Чехословакию

Акции прошли в Праге, Брно, Либерце и других чешских городах, сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на České Noviny.

К зданию "Чешского радио" в Праге пришли общественные деятели и ведущие политики. Некоторые из выступавших провели параллель с нынешней ситуацией на Донбассе. В частности, министр культуры Чехии Даниэл Герман упрекнул Россию в нарушении суверенитета Украины.

Читайте такжеПутин процитировал Геббельса и сказал, что методы нацистов работают и спустя 70 летЛюди собирались и у памятника студенту Яну Палаху, который 16 января 1969 года совершил самосожжение на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против советской оккупации.

Читайте такжеСегодня исполнилось 23 года попытке "августовского путча"В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись более 300 тысяч военнослужащих из стран Варшавского договор, были введены 7 тысяч танков. Главная цель, поставленная СССР, – не допустить демократизации, получившей название "Пражская весна".

По оценкам чешских историков, в результате вторжения и оккупации погибли до 127 граждан Чехословакии, более 500 были ранены.